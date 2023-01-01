В новогоднюю ночью в роддомах Казани родились 12 детей

Первый малыш появился на свет в 0:01. Фото: Артем КИЛЬКИН

В новогоднюю ночью в роддомах Казани появились на свет 12 детей: девять мальчиков и три девочки. Первый, как сообщалось ранее, родился в горбольнице №7 в 0:01. Для матери - 31-летней Гульназ Шафигуллиной - этот ребенок стал первенцем. Мать и малыш чувствуют себя хорошо.

Напомним, первым ребенком, который появился на свет в Набережных Челнах в 2023 году, также стал мальчик.

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