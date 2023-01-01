В последний день 2022 года в Татарстане выявили 61 новый случай COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 61 новый случай COVID-19, госпитализировали 12 зараженных и выписали 72 переболевших вирусом человек. Такие цифры в воскресенье, 1 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 193 338 человек, 190 596 из которых выздоровели, а 2 009 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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