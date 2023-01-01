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НовостиПроисшествия1 января 2023 10:00

Из-за пожара на улице Назарбаева в Казани на улицу эвакуировали 15 человек

10 из них вышли самостоятельно, пятерым потребовалась помощь сотрудников МЧС
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Огненное ЧП произошло утром 1 января.

Огненное ЧП произошло утром 1 января.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 11:06 в воскресенье, 1 января, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №56 по улице Назарбаева в Казани. Там загорелась кухня в квартире на третьем этаже. Сильный дым распространился по всей лестничной клетке.

До прибытия на место пожарных, самостоятельно эвакуировались 10 человек. Еще пятерым людям выйти на улицу помогли подоспевшие сотрудники МЧС.

Причина произошедшего устанавливается, сообщают в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в первый день 2023 года на пожарах в Татарстане погибли два человека. Трагедии произошли в Казани и Азнакаево.

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