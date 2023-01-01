Из-за пожара на улице Назарбаева в Казани на улицу эвакуировали 15 человек

Огненное ЧП произошло утром 1 января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 11:06 в воскресенье, 1 января, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №56 по улице Назарбаева в Казани. Там загорелась кухня в квартире на третьем этаже. Сильный дым распространился по всей лестничной клетке.

До прибытия на место пожарных, самостоятельно эвакуировались 10 человек. Еще пятерым людям выйти на улицу помогли подоспевшие сотрудники МЧС.

Причина произошедшего устанавливается, сообщают в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в первый день 2023 года на пожарах в Татарстане погибли два человека. Трагедии произошли в Казани и Азнакаево.

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