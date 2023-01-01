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НовостиПроисшествия1 января 2023 9:05

В новогоднюю ночь в Казани при использовании пиротехники 7-летний мальчик получил ожоги

Всего же из-за этого в Татарстане пострадали четыре человека, в том числе три ребенка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины произошедшего устанавливаются.

Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным на утро 1 января в Татарстане в новогоднюю ночь в ходе использования пиротехники пострадали четыре человека, в том числе три ребенка. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, сообщают в МЧС республики.

Так, около 3:52 у дома №55 по улице Чистопольская в Казани семилетний мальчик получил ожоги второй степени правого плеча и кисти (0,5%). Сейчас он находится в местной ДРКБ.

Спустя несколько часов, около 8:10 у дома №12 по улице Пушкина в селе Столбище 38-летний мужчина получил ожоги лица и роговицы. После оказания медицинской помощи он был отправлен на амбулаторное лечение.

Причины произошедшего устанавливаются специалистами.

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