1 января на пожарах в Татарстане погибли два человека

Всего же в республике в первый день нового года случилось уже пять возгораний. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, что 1 января в Татарстане произошло уже пять пожаров, в двух из которых погибли люди.

Первое смертельное ЧП произошло около 2:54 на улице Аделя Кутуя в Казани. Там загорелся гараж. Общая площадь возгорания составила порядка 20 квадратных метров.

В ходе тушения огня пожарными было обнаружено тело мужчины, личность которого еще предстоит установить специалистам.

- Предварительная причина произошедшего - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - говорят в МЧС Татарстана.

Второе смертельное ЧП произошло в 7:52 на улице Шайхутдинова в Азнакаево. Там загорелась квартира на третьем этаже. Когда на место прибыли пожарные, огнем была охвачена входная дверь.

Сотрудники МЧС вскрыли квартиру и вывели оттуда 88-летнюю женщину. Ее оперативно госпитализировали, но спустя время она скончалась в больнице.

Причина этой трагедии устанавливается.

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