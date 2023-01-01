В новогоднюю ночь в Чувашии задержали подозреваемых в серийных кражах, когда те неправильно переходили дорогу

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В новогоднюю ночь автоинспекторы заметили в Цивильске мужчин, которые перебегали дорогу в неположенном месте. При разговоре с ними, стало ясно, что нарушители - жители Чебоксар и Новочебоксарска - пьяны.

При осмотре в рюкзаках у них были обнаружены продукты. И все бы ничего, но они были краденными. Немногим ранее именно такой набор на сумму порядка двух тысяч рублей был вынесен из местного супермаркета.

Вот такой набор был обнаружен в сумках нарушителей. Фото: МВД по Чувашии

Ранее судимых мужчин задержали. Правоохранители считают, что они могут быть причастны к ряду других краж, которые произошли в Чебоксарах.

- Подозреваемые задержаны в административном порядке, в отношении них возбуждено уголовное дело, - сообщают в МВД Чувашии.

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