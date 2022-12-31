Жители Набережных Челнов не увидят салют на Новый год 2023

Если фейерверк и озарит небо Набережных Челнов, то лишь за счет частных лиц, то есть жителей города. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Мэрия Набережных Челнов не будет запускать салют в ночь на Новый год 2023. К этому пришли благодаря интернет-голосованию, в котором приняли участие более 10 тысяч горожан. 53% проголосовали за то, чтобы не запускать на главной площади салют в новогоднюю ночь. Так, что если фейерверк и озарит небо Набережных Челнов, то лишь за счет частных лиц, то есть жителей города. При этом праздничные мероприятия, организованные силами местных властей, все же состоятся.

- Приглашаем всех к 20.00, - сообщила администрация Набережных Челнов.

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