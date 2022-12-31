Глава Марий Эл Юрий Зайцев поздравил жителей региона с Новым годом 2023

По словам Зайцева, республика заканчивает 2022 год с высокими показателями в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, и социальной сфере. Фото: скриншот

С наступающим Новым годом 2023 жителей Марий Эл поздравил глава республики Юрий Зайцев:

«Уходящий год был непростой, но он в очередной раз доказал сплоченность и отзывчивость жителей республики, их неравнодушие к судьбе страны и благополучию соотечественников. Вы продемонстрировали, что готовы защищать Родину, протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается. Тем не менее, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, у нас достаточно поводов для гордости. Марий Эл заканчивает год с высокими показателями в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере и других отраслях. Думайте о хорошем, творите добро, и оно обязательно найдет отклик в сердцах людей. Благодарю всех за созидательный труд на благо республики и желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, любви и удачи! С Новым годом!».

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