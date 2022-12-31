31 декабря в Казань встретить Новый год 2023 прилетят два самолета с туристами

Пассажиры этих чартерных рейсов стали участниками новогодней туристической программы. Фото: Алина НИЗАМОВА

Для встречи Нового года 2023 в Казань прилетели жители Москвы. Пассажиров чартерного рейса торжественно приняли в аэропорту города. Все они стали участниками зимней туристической программы, рассчитанной на четыре дня и три ночи. Для гостей разработано пять экскурсионных программ по Казани и Татарстану, в том числе и с посещением Свияжска и резиденции Кыш Бабая.

Кроме жителей Москвы 31 декабря на таком же самолете должны прибыть еще и туристы из Санкт-Петербурга. Всего же планируется, что в рамках новогодней чартерной программы Казань посетят около тысячи туристов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram