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НовостиТуризм31 декабря 2022 12:01

31 декабря в Казань встретить Новый год 2023 прилетят два самолета с туристами

Это жители Москвы и Санкт-Петербурга
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Пассажиры этих чартерных рейсов стали участниками новогодней туристической программы.

Пассажиры этих чартерных рейсов стали участниками новогодней туристической программы.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Для встречи Нового года 2023 в Казань прилетели жители Москвы. Пассажиров чартерного рейса торжественно приняли в аэропорту города. Все они стали участниками зимней туристической программы, рассчитанной на четыре дня и три ночи. Для гостей разработано пять экскурсионных программ по Казани и Татарстану, в том числе и с посещением Свияжска и резиденции Кыш Бабая.

Кроме жителей Москвы 31 декабря на таком же самолете должны прибыть еще и туристы из Санкт-Петербурга. Всего же планируется, что в рамках новогодней чартерной программы Казань посетят около тысячи туристов.

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