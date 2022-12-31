Стало известно, как в Казани решили встретить Новый год 2023

Горожане массово встретят праздник в парке "Черное озеро" и на площадке у Центра семьи "Казан". Фото: Алина НИЗАМОВА

К встрече Нового года 2023 в столице Татарстана все уже готово. Так, в парке «Черное озеро» праздничная программа начнется в 19.00 с кинопоказа под открытым небом фильмов «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Дале там в 23.00 состоится диджей-сет от Malsi Music, а в 23.50 организуют видеотрансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

После встречи Нового года 2023 в парке пройдет развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также выступление кавер-группы Monte Carlo и дискотека. Гуляния продлятся до трех часов ночи.

А вот на главной праздничной площадке города у Центра семьи «Казан» праздничная программа начнется в 22.00. На сцене выступят DJ «Молотов», ВИА «Барбара Бэнд», Александра Бушуева и Анастасия Макарова. Также, как и в парке «Черное озеро», будет организована трансляция новогоднего обращения Владимира Путина. Здесь после боя курантов гуляния продолжаться до двух часов ночи. Перед жителями и гостями города выступят ВИА «Австралия» и «Веселые Волгари».

С более подробной программой новогодних гуляний в Казани на Новый год 2023 можно познакомиться по ссылке.

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