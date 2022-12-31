Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с наступающим Новым годом 2023

По его словам, в уходящем году столица Татарстана стала еще комфортнее. Фото: kzn.ru

С наступающим Новым годом 2023 жителей Казани поздравил мэр города Ильсур Метшин:

«2022 год был непростым для каждого из нас, и вместе с тем насыщенным на события. Мы строили жилье и дороги, метро и школы, создавали новые парки и приводили в порядок старые, ремонтировали дворы и медучреждения. Казань стала еще комфортнее. На пороге 2023 года я от всего сердца поздравляю каждого из вас с наступающим Новым годом. Пусть праздник окутает вас добрыми чувствами и любовью ваших близких! Пусть новогоднее волшебство подарит немало ярких мгновений! Пусть весь год вас согревает теплота человеческих отношений и дружеского общения. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и уверенности, что какими бы ни были трудности, мы их обязательно преодолеем. Счастья вам!».

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