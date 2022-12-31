В Чувашии столкнулись автобус и иномарка, погибли два человека

С места происшествия. Фото: ГИБДД Чувашии

30 декабря в 19.20 около села Атлашево Чебоксарского района произошло ДТП с участием общественного транспорта.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio на скорости выехал на встречку, где столкнулся с автобусом марки ПАЗ. В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель и пассажир иномарки.

- В свою очередь на момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Они не пострадали, - сообщили в ГИБДД Чувашии.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшей аварии.

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