Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 декабря 2022 9:07

В Чувашии столкнулись автобус и иномарка, погибли два человека

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудник ГИБДД
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С места происшествия. Фото: ГИБДД Чувашии

С места происшествия. Фото: ГИБДД Чувашии

30 декабря в 19.20 около села Атлашево Чебоксарского района произошло ДТП с участием общественного транспорта.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio на скорости выехал на встречку, где столкнулся с автобусом марки ПАЗ. В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель и пассажир иномарки.

- В свою очередь на момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Они не пострадали, - сообщили в ГИБДД Чувашии.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшей аварии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram