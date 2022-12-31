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НовостиДом. Семья31 декабря 2022 8:50

Под Новый год 2023 в городе Чистополь заблудилась дикая косуля

На место выезжали сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сейчас здоровью животного ничего не угрожает. Фото: Госкомитет Татарстана по биоресурсам

Сейчас здоровью животного ничего не угрожает. Фото: Госкомитет Татарстана по биоресурсам

Жители Чистополя заметили, как под Новый год 2023 к ним в город зашла дикая косуля. Животное в силу своего пугливого характера вроде и хотело снова уйти в лес, но не могло найти туда обратную дорогу. Горожане пожалели косулю и попросили помощи у сотрудников Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Специалисты комитета выехали на место, изловили косулю и выпустили ее в естественную среду обитания – лес.

- Сейчас здоровью животного ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

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