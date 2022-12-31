Под Новый год 2023 в городе Чистополь заблудилась дикая косуля

Сейчас здоровью животного ничего не угрожает. Фото: Госкомитет Татарстана по биоресурсам
Жители Чистополя заметили, как под Новый год 2023 к ним в город зашла дикая косуля. Животное в силу своего пугливого характера вроде и хотело снова уйти в лес, но не могло найти туда обратную дорогу. Горожане пожалели косулю и попросили помощи у сотрудников Госкомитета Татарстана по биоресурсам.
Специалисты комитета выехали на место, изловили косулю и выпустили ее в естественную среду обитания – лес.
- Сейчас здоровью животного ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.
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