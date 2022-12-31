Перед Новым годом 2023 за одни сутки в Татарстане выявили 66 новых случаев заражения COVID-19

За все время в Татарстане инфекция была выявлена у 193 277 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки перед Новым годом 2023 в Татарстане COVID-19 выявили у 66 человек, из них 23 понадобилась госпитализация. Также за эти отчетные 24 часа в республике выписано 108 инфицированных ранее, гласит информация от федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Также, согласно его данным, за все время в Татарстане инфекция была выявлена у 193 277 человек, 190 524 из которых смогли излечиться, а 2009 скончались в результате болезни.

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