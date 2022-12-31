В январе 2023 года начнут ходить электрички из Бугульмы в Кандры и Набережные Челны

Данные пригородные поезда будут курсировать ежедневно. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 9 января 2023 года пригородные поезда начнут курсировать между Бугульмой и Кандры.

Так, электричка №6790 из Бугульмы отправляется в 8.01, а на станцию Кандры прибывает в 12.10. Обратный состав №6791 отходит в 15.27, в Бугульме он будет в 15.39. Очередной пригородный поезд № 6792 «Бугульма – Кандры» проследует по маршруту в 17.26, и прибудет в пункт назначения в 21.35.

Кроме этого, с 10 января в расписание вводится электричка №6793 «Кандры – Бугульма» с отправлением в 6.59 и прибытием на конечную станцию в 07.11.

Также с 14 января и только по субботам и воскресеньям пригородные поезда будут ходить между Набережными Челнами и Бугульмой:

- № 6765/6766 Набережные Челны – Бугульма: отправление со станции Набережные Челны в 06.34, прибытие на станцию Бугульма в 11.23;

- № 6767/6768 Бугульма – Набережные Челны: отправление со станции Бугульма в 12.53, прибытие на станцию Набережные Челны в 17.20.

С этой же даты изменится порядок курсирования следующих электричек:

- № 6772 Светлое Озеро – Набережные Челны отправится со станции Светлое Озеро в 04.46, прибытие на станцию Набережные Челны в 06.19;

- № 6771 Набережные Челны – Светлое Озеро отправится со станции Набережные Челны в 17.45, прибытие на станцию Светлое Озеро в 19.21.

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