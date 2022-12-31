В Казани на улице Баумана открылся новогодний «КышДаКар-фест»

Там жители и гости города смогут приобрести подарки своим близким к Новому году 2023 Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В преддверии Нового года 2023 в столице Татарстана на центральной улице Баумана открылся «КышДаКар-фест». Это вторая по счету в городе площадка данного фестиваля. Первая была открыта 23 декабря около главной новогодней площадки около Центра семьи «Казан».

Так, на Баумана появились девять празднично украшенных торговых павильонов, где представлена продукция от 12 самозанятых, бизнесменов и фермеров.

Там жители и гости Казани смогут приобрести подарки своим близким к Новому году 2023, а также окунуться в праздничную атмосферу, сообщает комитет по развитию туризма города.

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