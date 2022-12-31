В Татарстане два человека сгорели на пожаре в частном доме

Площадь возгорания составила 75 квадратных метров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

30 декабря в 20.40 в экстренные службы поступил сигнал о возгорании одноэтажного бревенчатого частного дома №34 на улице Октября в селе Баюково Муслюмовского района.

- Подразделения пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара № 1БИС, - сообщили в МЧС Татарстана.

Менее чем за 40 минут огонь был потушен. Площадь возгорания составила 75 квадратных метров. Во время разбора поврежденных пламенем конструкций пожарные нашли тела двух погибших – предварительно мужчина и женщина. Их личности пока не установлены, как и причины возникновения самого пожара.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram