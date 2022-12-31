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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 7:32

В Татарстане два человека сгорели на пожаре в частном доме

Тела погибших нашли, когда удалось справиться с огнем
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Площадь возгорания составила 75 квадратных метров.

Площадь возгорания составила 75 квадратных метров.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

30 декабря в 20.40 в экстренные службы поступил сигнал о возгорании одноэтажного бревенчатого частного дома №34 на улице Октября в селе Баюково Муслюмовского района.

- Подразделения пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара № 1БИС, - сообщили в МЧС Татарстана.

Менее чем за 40 минут огонь был потушен. Площадь возгорания составила 75 квадратных метров. Во время разбора поврежденных пламенем конструкций пожарные нашли тела двух погибших – предварительно мужчина и женщина. Их личности пока не установлены, как и причины возникновения самого пожара.

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