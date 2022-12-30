В казанских парках для детей с ОВЗ организовали бесплатный прокат снегоходов

Для того, чтобы бесплатно арендовать снегокат понадобится справка. Фото: Мэрия Казани

Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно покататься на снегокатах в парках Казани. Для них организуют прокат спортинвентаря. Воспользоваться услугой можно в любой день с 10:00 до 20:00.

Как сообщили в пресс-службе АНО «Добрая Казань, снегокаты доступны в пунктах проката в Горкинско-Ометьевском лесу, в парках Победы и «Комсомолец». Арендовать снегокаты можно при наличии справки, подтверждающей особенности здоровья ребенка.