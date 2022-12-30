Юрий Уткульбаев подписал контракт с "Рубином" и станет полноправным главным тренером

В ноябре Уткульбаев стал исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" и помог команде подняться на 3 место в Первой лиге. Фото: ФК "Нефтехимик".

В "Рубине" окончательно определились, кто возглавит команду после ухода Леонида Слуцкого. Как и ожидалось, выбор пал на Юрия Уткульбаева. Именно он провел во главе "Рубина" два заключительных матча Первой лиги после увольнения Слуцкого. В обоих матчах, к слову, "Рубин" победил.

Пока официально "Рубин" о назначении 53-летнего специалиста не сообщил, но информацию подтвердили многие известные журналисты. В частности, главный эксперт по Первой российской лиге Сергей Ильев.

Напомним, что перед "Рубином" стоит официальная задача по возвращению в Премьер-Лигу. После осеннего этапа казанцы идут на третьем месте, набрав 37 очков в 20 играх. От лидирующей калининградской "Балтики" клуб из Татарстана отстает на 4 очка, а от идущей на дающем право повышения в классе "Алании" из Владикавказа - всего на 1 очко.