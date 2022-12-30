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НовостиОбщество30 декабря 2022 16:54

Минобороны РФ опубликовало кадры телемоста между Казанью и военнослужащими в тылу СВО

Несущие службу жители Татарстана смогли пообщаться с родными и близкими
Рината СТРЕБКОВА
Военнослужащие обменялись с родными словами поддержки. Фото: скриншот с видео Минобороны РФ.

Военнослужащие обменялись с родными словами поддержки. Фото: скриншот с видео Минобороны РФ.

Военнослужащие из Татарстана, находящиеся в зоне спецоперации, смогли увидеться со своими семьями благодаря телемосту. Видеозапись общения опубликовало Минобороны России в своем телеграм-канале.

Военнослужащие и их родные и близкие смогли пообщаться, обменяться поздравлениями с Новым годом и словами поддержки. Кроме того, военнослужащих поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Как отметили в Минобороны РФ, подобные телемосты проводятся регулярно в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих.