Минобороны РФ опубликовало кадры телемоста между Казанью и военнослужащими в тылу СВО

Военнослужащие обменялись с родными словами поддержки. Фото: скриншот с видео Минобороны РФ.

Военнослужащие из Татарстана, находящиеся в зоне спецоперации, смогли увидеться со своими семьями благодаря телемосту. Видеозапись общения опубликовало Минобороны России в своем телеграм-канале.

Военнослужащие и их родные и близкие смогли пообщаться, обменяться поздравлениями с Новым годом и словами поддержки. Кроме того, военнослужащих поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Как отметили в Минобороны РФ, подобные телемосты проводятся регулярно в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих.