Пряности и их особые действия на каждого человека стали темой 12 встречи из цикла «Парфюмология» в Казани

Фото: Юлия Кузнецова

Что делает пищу вкусной? Что придает пикантность любому блюду, событию, парфюму, рождает особый вкус и аромат? Конечно это – пряности! Именно пряности, их влияние и особые действия на каждого человека стали темой двенадцатой встречи из цикла «Парфюмология», которая состоялась в канун нового года в одном из самых романтичных ресторанов нашего города – «Небо Казани»!

Автор и организатор цикла «Парфюмология» - известный в Казани организатор event-мероприятий, яркая личность и просто красивая женщина – Юлиана Петрова - встречала всех любителей парфюма в «Апарт-отеле». Новогоднее убранство, мерцание и блеск фонариков, запах хвои и глинтвейна – все настраивало на волшебство! Тема пряностей не стала случайной, ведь специи и ароматические травы – значимая часть в жизни Юлианы, освоившей ведическую кухню, изучившей виды и особенности пряностей как важного элемента восприятия жизни. Юлиана рассказала, какое место занимают пряности в её повседневной жизни и предоставила гостям для дегустации часть личной коллекции специй.

Так исторически сложилось, что в производстве духов пряности сыграли особую роль – придавая легкость, свежесть, или, напротив, густоту и основательность аромату, определяя моду на те, или иные бренды.

Фото: Юлия Кузнецова

Парфюмерный стилист Анастасия Абляева представила гостям несколько популярных ароматов, в композиции которых основную ноту определяют пряности. Так, всех покорил «The House of Oud Neverending» необычным сочетанием аромата черного перца, нежного мускатного ореха и ванили, что в целом создает необыкновенно яркий, запоминающийся шлейф.

Фото: Юлия Кузнецова

Дегустация духов сопровождалась дегустацией конфет от шоколадного сомелье Тимура Юсупова – трюфели с ароматом мускатного ореха – покорили гостей необыкновенно нежным вкусом и ароматом. Также угощение для гостей – глинтвейн и штрудель с корицей были приготовлены поварами «Небо Казани» из экологически чистых продуктов от сети магазинов продуктов для здорового питания и натуральных средств по уходу за собой «Молодо Зелено».

Фото: Юлия Кузнецова

Весь вечер гости наслаждались шедеврами парфюмерного искусства, в составе которых улавливали кардамон, корицу, а также редкие куркуму и шафран. Ностальгическую нотку вечеру придала легендарная «Красная Москва» с ароматом гвоздики в сердце, о чем рассказал Дмитрий Ряшин – известный специалист в мире стиля и визажа.

Фото: Юлия Кузнецова

Духи – это своеобразный «мост» между миром эфемерного и чувственного, между духом и телом, поэтому так понятно использование ароматов не только для настроения, но и в уходе за телом. Приятно получить квалифицированный подход при уходе за телом – все гости смогли в этом убедиться – ведь в приветственное время всем желающим предлагался массаж от «Hello Body» - компании, помогающей своим клиентам отвлечься от каждодневной суеты и получить фигуру своей мечты!

Не только умелые руки массажистов, но и аппаратная косметология для безоперационного омоложения лица и тела от салона «Sun Life» - доставит массу пользы и удовольствия, особенно, если это – обслуживание «в четыре руки» для идеального состояния рук и ног. «Sun Life» - самое современное оборудование для совершенствования тела и состояния души!

В течение всего цикла «Парфюмология» гостей радовала продукция компании S Parfum&Cosmetics - парфюмерия нового поколения, созданная на опыте великой парфюмерной истории. Миниатюры популярных и модных ароматов, как всегда, достались каждому гостю. Партнерами мероприятия выступили компания «Л’Этуаль», казанский ТЮЗ, рекламно-полиграфическое сопровождение мероприятия представлено компанией «АВС».

Цикл «Парфюмология» успешно завершился, а воспоминания о нем ещё долго будут радовать всех любителей парфюма.