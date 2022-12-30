За неделю свиной грипп выявили у 352 жителей Татарстана

Прививку от гриппа сделали чуть менее половины жителей Татарстана. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Татарстане остается достаточно напряженной. Так, за минувшую неделю гриппом А (H1N1), который более известен, как свиной грипп, заболели 352 жителя Татарстана.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора РТ, в республике продолжается рост уровня инфицирования гриппом и ОРВИ, заболевают как дети, так и взрослые.

При этом, вакцинация от гриппа уже завершилась. Прививку сделали более 1,8 миллионов человек, что составляет около 50% от всех жителей Татарстана.