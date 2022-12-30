За неделю свиной грипп выявили у 352 жителей Татарстана

Прививку от гриппа сделали чуть менее половины жителей Татарстана.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Татарстане остается достаточно напряженной. Так, за минувшую неделю гриппом А (H1N1), который более известен, как свиной грипп, заболели 352 жителя Татарстана.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора РТ, в республике продолжается рост уровня инфицирования гриппом и ОРВИ, заболевают как дети, так и взрослые.
При этом, вакцинация от гриппа уже завершилась. Прививку сделали более 1,8 миллионов человек, что составляет около 50% от всех жителей Татарстана.