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НовостиОбщество30 декабря 2022 16:13

За неделю свиной грипп выявили у 352 жителей Татарстана

Общая заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике продолжает расти
Рината СТРЕБКОВА
Прививку от гриппа сделали чуть менее половины жителей Татарстана.

Прививку от гриппа сделали чуть менее половины жителей Татарстана.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Татарстане остается достаточно напряженной. Так, за минувшую неделю гриппом А (H1N1), который более известен, как свиной грипп, заболели 352 жителя Татарстана.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора РТ, в республике продолжается рост уровня инфицирования гриппом и ОРВИ, заболевают как дети, так и взрослые.

При этом, вакцинация от гриппа уже завершилась. Прививку сделали более 1,8 миллионов человек, что составляет около 50% от всех жителей Татарстана.