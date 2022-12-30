В Казани подорожает проезд в общественном транспорте при оплате по карте

Стоимость проезда за наличный расчет не изменится. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани вновь подорожает проезд в общественном транспорте. Речь идет об оплате по банковской карте. С 2023 года за проезд предстоит платить на 4 рубля больше - 35 рублей вместо 31, как сейчас.

Речь идет про автобусы, троллейбусы и трамваи столицы Татарстана. При этом, цена проезда за наличный расчет не изменится и составит 36 рублей. Напомним, что такой тариф действует с мая 2022 года. Тогда произошла обратная картина. Цена проезда за наличный расчет увеличилась, по безналу осталась неизменной.

Отметим, что с Нового года подорожает проезд в общественном транспорте Набережных Челнов. Стоимость поездки увеличится до 30 рублей.