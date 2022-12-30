Житель Набережных Челнов взял три кредита на 2 миллиона рублей и все деньги перевел мошенникам

Пока вычислить злоумышленников не удалось. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще один житель Татарстана попался на уловки мошенников и лишился крупной суммы денег. На сай раз от действий аферистов пострадал 50-летний житель Набережных Челнов. Злоумышленники воспользовались схемой «от вашего имени оформляется кредит».

Звонившие сообщили, что теперь татарстанцу надо вновь взять кредиты, чтобы полицейские смогли быстрее вычислить злоумышленников. Житель татарстанского автограда поверил им. Он взял три кредита в разных банках, обналичил деньги и отправил на указанные звонившими счета.

В какой-то момент мужчина засомневался в своих «доброжелателях». Он увидел в интернете, что телефонные номера абонентов фигурируют как мошеннические. ВПрочем, звонившие смогли переубедить татарстанца.

В итоге в течение двух недель житель Набережных Челнов перевел злоумышленникам 2 миллиона рублей. После этого звонившие перестали выходить на связь. После этого челнинец обратился в полицию. В настоящее время идет поиск мошенников.