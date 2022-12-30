В Чувашии закупили 55 новых школьных автобусов

В следующем году в Чувашию поступят еще 29 автобусов. Фото: cap.ru

В Чувашии обновили подвижной состав парка школьных автобусов. В республику поступило 55 новых машин. Таким образом, удалось обновить 14% авобусов.

Новые машины направлены в 54 школы 22 районов республики. Благодаря новинкам, удастся списать 53 старых автобуса, которые уже отбыли свой срок.

Как рассказал глава Чувашии Олег Николаев, в следующем году в республике продолжится обновление подвижного состава школьных автобусов. В частности, в республику должны поставить 29 машин. Всего республиканский парк насчитывает 380 школьных автобусов, которые перевозят более 12,5 тысяч обучающихся.