В небе над Иннополисом светящимися дронами сделали надпись «2022 уходи»

Беспилотники сначала кружились в небе, а затем выстроились один за другим во фразу. Фото: скриншот

В соцсетях распространились кадры, сделанные в Иннополисе. На них видно, как беспилотники кружатся в небе, а затем выстраиваются в аккуратную надпись «2022 уходи». Все это происходит над зданием технопарка имени Пирогова.

Напомним, ранее в Иннополисе планировали ввести экспериментально-правовой режим для тестирования дронов-беспилотников.

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