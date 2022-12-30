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НовостиОбщество30 декабря 2022 13:48

В небе над Иннополисом светящимися дронами сделали надпись «2022 уходи»

Беспилотники поднялись вверх над зданием технопарка имени Пирогова
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Беспилотники сначала кружились в небе, а затем выстроились один за другим во фразу.

Беспилотники сначала кружились в небе, а затем выстроились один за другим во фразу.

Фото: скриншот

В соцсетях распространились кадры, сделанные в Иннополисе. На них видно, как беспилотники кружатся в небе, а затем выстраиваются в аккуратную надпись «2022 уходи». Все это происходит над зданием технопарка имени Пирогова.

Напомним, ранее в Иннополисе планировали ввести экспериментально-правовой режим для тестирования дронов-беспилотников.

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