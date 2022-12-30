В переулке Дорожный в Казани загорелись 70 «квадратов» гаражного бокса

Угроза распространения огня отсутствует. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 30 декабря, в переулке Дорожный в Казани загорелся гаражный бокс. Сообщение об этом поступило в экстренные службы около 14:15.

К моменту приезда пожарных подразделений огнем был охвачен деревянный каркас объекта, обшитый металлом. Площадь возгорания составила порядка 70 квадратных метров.

В 15.13 пожар удалось локализовать. Угроза распространения огня отсутствует.

- Пострадавших нет, - сообщают в МЧС Татарстана.

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