В переулке Дорожный в Казани загорелись 70 «квадратов» гаражного бокса

Угроза распространения огня отсутствует.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В пятницу, 30 декабря, в переулке Дорожный в Казани загорелся гаражный бокс. Сообщение об этом поступило в экстренные службы около 14:15.
К моменту приезда пожарных подразделений огнем был охвачен деревянный каркас объекта, обшитый металлом. Площадь возгорания составила порядка 70 квадратных метров.
В 15.13 пожар удалось локализовать. Угроза распространения огня отсутствует.
- Пострадавших нет, - сообщают в МЧС Татарстана.
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