Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 декабря 2022 13:34

В переулке Дорожный в Казани загорелись 70 «квадратов» гаражного бокса

Прибывшие на место пожарные уже локализовали возгорание
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Угроза распространения огня отсутствует.

Угроза распространения огня отсутствует.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 30 декабря, в переулке Дорожный в Казани загорелся гаражный бокс. Сообщение об этом поступило в экстренные службы около 14:15.

К моменту приезда пожарных подразделений огнем был охвачен деревянный каркас объекта, обшитый металлом. Площадь возгорания составила порядка 70 квадратных метров.

В 15.13 пожар удалось локализовать. Угроза распространения огня отсутствует.

- Пострадавших нет, - сообщают в МЧС Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram