Для льготной категории граждан билет будет стоить 23 рубля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно, что проезд в общественном транспорте Набережных Челнов подорожает до 30 рублей. Изменения вступят в силу с 10 января. Их уже согласовали в Госкомитете Татарстана по тарифам, сообщают власти города.
Стоимость проезда не будет зависеть от того, наличными или банковской картой расплачивается пассажир. А вот для льготной категории граждан билет будет стоить по-прежнему дешевле – 23 рубля.
Напомним, ранее сообщалось о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте Нижнекамска. Также до 30 рублей, но с 1 января.
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