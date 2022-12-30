Для льготной категории граждан билет будет стоить 23 рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что проезд в общественном транспорте Набережных Челнов подорожает до 30 рублей. Изменения вступят в силу с 10 января. Их уже согласовали в Госкомитете Татарстана по тарифам, сообщают власти города.

Стоимость проезда не будет зависеть от того, наличными или банковской картой расплачивается пассажир. А вот для льготной категории граждан билет будет стоить по-прежнему дешевле – 23 рубля.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте Нижнекамска. Также до 30 рублей, но с 1 января.

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