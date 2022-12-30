В Татарстане открыли новую дорогу в объезд села Сарманово

В торжественном открытии принял участие глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов. Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

В пятницу, 30 декабря, в Сармановском районе запустили движение по новой дороге в объезд села Сарманово. В торжественном открытии участвовал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Эта дорога считается социально значимым маршрутом, так как по ней будет осуществляется транзитное движение. Она имеет протяженность свыше 8,3 километра. На строительно-монтажные работы в 2022 году было выделено почти 300 миллионов рублей.

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