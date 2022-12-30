В Лаишевском районе Татарстана создали землячество

Председателем объединения назначили Азата Гайнутдинова. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Лаишевском районе Татарстана создали собственное землячество «Родной край - Туган як». Эта идея принадлежит члену Общественной палаты республики Азату Гайнутдинову. Его же и назначили председателем объединения.

Утвержден устав землячества. Основная его цель - содействие развитию муниципалитета. В дальнейшем объединение планируется сделать своеобразным современным клубом, где предприниматели смогут обмениваться опытом.

Базироваться «Родной край - Туган як» будет на улице Советская в селе Столбище.

Отметим, землячество было создано благодаря поддержке главы района Ильдуса Зарипова и советника председателя ассоциации «Совет муниципальных образований региона» Валерия Васильева.

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