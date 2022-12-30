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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 11:43

В Чувашии водитель иномарки не справился с управлением, столкнулся с грузовиком и погиб

ДТП произошло на 29 километре дороги «Цивильск-Ульяновск»
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Автоинспекторы призывают не спешить на дороге в предновогодней суете. Фото: ГИБДД Чувашии

Автоинспекторы призывают не спешить на дороге в предновогодней суете. Фото: ГИБДД Чувашии

Днем 30 декабря в Канашском районе произошло смертельное ДТП. На 29 километре дороги «Цивильск-Ульяновск» водитель Suzuki не справился управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовым «КАМАЗом».

От полученных травм водитель иномарки скончался на месте, сообщают в ГИБДД Чувашии.

Автоинспекторы призывают не спешить на дороге в предновогодней суете. Нередко подобное заканчивается трагедией. Напомним, 29 декабря в Козловском районе республики в страшное ДТП попала семья из Удмуртии. Женщина погибла в собственный день рождения.

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