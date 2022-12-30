Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане с 31 декабря

Также возможны сильный ветер, гололед и снежные заносы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Татарстана предупреждают о непогоде, которая будет наблюдаться в регионе с 31 декабря по 2 января. По прогнозу синоптиков, количество осадков за это время может превысить половину месячной нормы. Кроме снегопадов ожидаются метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер до 20 м/с, гололед и снежные заносы.

Что касается температуры воздуха, то ночью на 31 декабря прогнозируется от -7 до -12 градусов, в восточных районах до -18. Днем – от -1 до -6 градусов, в восточных районах до -9.

Ночью на 1 января будет от -4 до -9 градусов, на востоке до -12. Днем же потеплеет и будет от 0 до -5.

Ночью на 2 января ожидается от -1 до -6 градусов, днем – от -2 до +3, сообщает Гидрометцентр региона.

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