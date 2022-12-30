В многодетной семье из Чувашии родился 12-й ребенок

Сотрудники ЗАГСа поздравили родителей и пожелали малышу здоровья и счастья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В многодетной семье из Канаша на свет появился 12-й ребенок. Новорожденный оказался мальчиком. Сотрудники ЗАГСа поздравили родителей и пожелали малышу здоровья и счастья, сообщает Госслужба по делам юстиции Чувашии.

Отметим, что женщина, которая родила и воспитала десять и более детей, получает звание «Мать-героиня». Соответствующий указ был подписан 15 августа 2022 года Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани многодетная семья Сидоровых получила 2,3 миллиона рублей по программе «Обеспечение жильем молодых семей Казани» и приобрела на эти деньги трехкомнатную квартиру.

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