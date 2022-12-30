Разработанные в Казани ракетоносцы Ту-160М переданы на летно-испытательную станцию

После проверки они будут отправлены в эксплуатацию. Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

На летно-испытательную станцию переданы еще два стратегических ракетоносца Ту-160М, которые были разработаны в Казани, а именно - на ПАО «Туполев». Один самолет был серийно изготовлен по программе воспроизводства Ту-160М, а второй прошел глубокую модернизацию, отмечают в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха».

Теперь специалисты должны проверить системы, двигатели и оборудование ракетоносцев, после чего они будут переданы в эксплуатацию.

- Обновленные ракетоносцы по своим характеристикам превосходят предшественников, получили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели НК-32-02 и другие системы, - отмечает гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов

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