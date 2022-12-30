На улице Баумана в Казани откроется площадка зимнего фестиваля «КышДаКар-фест» 2023

В новогодние праздники там можно будет приобрести продукцию местных предпринимателей и фермеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 30 декабря, в Казани откроется площадка зимнего фестиваля «КышДаКар-фест» 2023. Ярмарочные ряды заработают в 15:00 возле Дома печати на улице Баумана, сообщают местные власти.

Каждый день с 10:00 до 21:00 там можно будет приобрести сувениры, приготовить блюда национальной кухни и сделать подарки своими руками. На ярмарке свою продукцию представят индивидуальные предприниматели, самозанятые и фермеры из районов Татарстана.

Напомним, ранее площадка фестиваля открылась рядом с Центром семьи «Казан». Она работает с 10:00 до 22:00.

Обе точки - и на Баумана и «Чаши» - у будут открыты вплоть до 8 января.

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