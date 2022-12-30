В Чебоксарах в 2023 году построят скалодром за 28,3 миллиона рублей

Там смогут тренироваться не только профессионалы, но и любители. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах построят скалодром за 28,3 миллиона рублей. Большая часть средств - 26,9 миллиона - будут выделены из федерального бюджета, а оставшаяся - из республиканского, сообщают в Минспорта Чувашии.

На объекте будут проходить соревнования регионального и всероссийского уровня, а также занятия с тренером. Его оборудуют скалодромными панелями с зацепами и рельефом, комплектом из страховочного оборудования и снаряжением.

Реализация проекта позволит вовлечь больше местных жителей в занятия спортом. Ведь на скалодроме смогут тренироваться не только профессионалы, но и любители.

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