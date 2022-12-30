Создание мусоросортировочных комплексов позволит Чувашии достичь стопроцентной сортировки мусора в 2026 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чувашии в течение двух лет откроют три мусоросортировочных комплекса. Соответствующее концессионное соглашение сроком на 25 лет подписали глава Минприроды республики Эмир Бедертдинов и директор ООО "Экосфера-Ч" Олег Белов, сообщает пресс-служба главы региона.

Данные объекты с мощностью 30 тысяч тонн будут расположены в Батыревском, Моргаушском и Канашском районах. Их создание позволит региону достичь стопроцентной сортировки мусора в 2026 году. Это на четыре года раньше поставленной президентом России Владимиром Путиным цели.

- Будет организован замкнутый цикл обращения с твердыми коммунальными отходами. Полученное вторсырье будет использоваться предприятиями для выпуска новой продукции, цена которой будет ниже, чем, если бы ее изготовили из первичного сырья, но не будет уступать по качеству, - отметил глава Чувашии Олег Николаев.

Отметим, концессия - это сложная форма государственно-частного партнерства по привлечению финансирования инвесторов на объект. В данном случае такая форма соглашения позволит в течение двух лет построить мусоросортировочные комплексы на территории Чувашии.

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