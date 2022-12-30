Доцент КФУ рассказал, какая погода в январе ожидается в Казани

Среднемесячная температура воздуха будет составлять -10,1 градуса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По прогнозам синоптиков, январь будет близким к климатической норме. Среднемесячная температура воздуха будет составлять -10,1 градуса. Об этом сообщил доцент Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев со ссылкой на федеральный Гидрометцентр.

По словам метеоролога, 1 января днем температура воздуха в Казани опустится до -1 градуса, ночью значительных изменений не предвидится. Ожидаются небольшие осадки.

В понедельник, 2 января, температура воздуха также будет составлять -1 градус, в ночное время - до -7 градусов. Во вторник, 3 числа, ожидается облачная погода без осадков. Столбики термометра днем опустятся до -6 градусов, а ночью - до -11 градусов.

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