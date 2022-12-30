За сутки с улиц Казани вывезли 10 тысяч тонн снега

Снег в городе убирали 667 дорожных рабочих и 736 единиц техники. Фото: Евгения ГУСЕВА

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли порядка 10 тысяч тонн снега. Большую его часть - 7,4 тысячи тонн - отправили на снегоплавильные пункты, а 2,6 тысячи тонн - на сухие свалки, сообщает 30 декабря Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Снег с улиц столицы Татарстана убирали 667 дорожников с применением 736 единиц техники, в том числе 136 комбинированных машин, 136 тракторных щеток, 194 самосвалов и 164 погрузчиков.

Отметим, что с начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли уже около 396 тысяч тонн снега. Все, кто недоволен работой, могут обратиться в управляющую компанию, либо оставить заявку в онлайн-системе «Открытая Казань».

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