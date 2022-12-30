В Казани к новогодним праздникам украсили снегоуборочную технику

В этом году к новогодним праздникам украсили три КДМ. Фото: скриншот

В Казани к новогодним праздникам преобразились не только парки и скверы, но также снегоуборочная техника. "Горводзеленхоз" празднично украсил три КДМ, остальные предприятия также стараются "нарядить" машины, так сказать, своими силами и на свой вкус.

Так, в одном из дворов Московского района Казани дороги расчищал мини-погрузчик, у которого на крыше красуется колпак Деда Мороза, а к корпусу прикреплена мишура, снежинки и подарочный бантик.

В одном из дворов Московского района Казани дороги расчищал мини-погрузчик, у которого на крыше красуется колпак Деда Мороза. Фото: скриншот

Комитет внешнего благоустройства Казани опубликовал видео, как на работу вышли три КДМ, украшенные яркой иллюминацией. Такую задумку воплотили впервые, но в Комитете не исключают, что это может стать традицией, приуроченной к Новому году.

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