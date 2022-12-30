В семейном Доме Казани благотворительного фонда «Семья вместе» прошел сеанс сказкотерапии

Фото: бесплатный Семейный Дом БФ «Семья вместе»

В преддверии Нового года в бесплатном семейном Доме Казань БФ «Семья вместе» прошел сеанс сказкотерапии. 29 декабря прочитать сказку для детей и поздравить с Новым годом пришла Софья Мустафина, заместитель министра по делам молодежи РТ.

Софья Мустафина прочитала для маленьких пациентов ДРКБ М3 РТ сказку «Двенадцать месяцев» С. Маршака. Она учит быть добрыми, сострадательными, уважать окружающих и ценить чужой труд.

Софья и ребята на примере главных героев обсудили темы добра и зла, милосердия и сострадания.

Фото: бесплатный Семейный Дом БФ «Семья вместе»

- Этот вечер - лучший момент в уходящем году. Пусть наступающий год принесёт вам все только самое доброе, светлое и прекрасное. И, конечно, желаю каждому из вас крепкого здоровья и счастья, - поздравила жителей Дома Софья Мустафина.

Поистине волшебную атмосферу создала Элина Мустафина, художник по песочной анимации. Благодаря завораживающим рисункам на песке, дети смогли окунуться в волшебный мир сказки и прочувствовать ее атмосферу.

В завершение вечера все дети загадали заветные желания и получили сладкие подарки, которые предоставила добрый друг Дома – Марина Власова.

Сказкотерапия была создана и продолжается благодаря инициативе Анастасии Исаевой, заместителя председателя общественной палаты РТ.