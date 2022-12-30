За сутки в Татарстане выявили 70 новых случаев коронавируса

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 70 новых случаев COVID-19, госпитализировали 23 зараженных и выписали 120 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 30 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 193 211 человек, 190 416 из которых выздоровели, а 2 009 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к болезни на данный момент составляет 3,9%.

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