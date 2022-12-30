В Набережных Челнах ищут пропавшую неделю назад 15-летнюю школьницу

Поисками девочки занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда "Орел". Фото: ДПСО "Орел" Татарстана

В Набережных Челнах идут активные поиски 15-летней Камиллы Салимовой. Она ушла из дома в школу 22 декабря и пропала, сообщают волонтеры ДПСО «Орел» в Татарстане.

Извсетно, что девушка ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы до плеч и карие глаза. На момент пропажи на ней были: черная куртка, вязаная светло-голубая шапка, черные штаны и черные ботинки. С собой у Камиллы была черная сумка.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (917) 260-47-43.

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