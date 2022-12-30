Как не перепить во время новогодних застолий?

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Новый год — время подарков, исполнения желаний, веселья, но не все умеют веселиться без последствий. Для некоторых людей новогодние застолья заканчиваются тяжелым похмельем. Чтобы уберечь себя от тяжелых последствий употребления алкоголя, предлагаем вам ознакомиться со списком правил , благодаря которым, новогоднее похмелье обойдет вас стороной.

Если вам известно о своей зависимости и любая капля алкоголя может привести вас к запою, рекомендуем воздержаться от выпивки. Чтобы не было соблазна выпить, сядьте за руль. Поговорите с близкими, чтобы они не соблазняли вас на выпивку, а алкоголь замените на вкусные безалкогольные коктейли или необычные чаи.

Не пейте алкоголь на голодный желудок, закусывайте и запивайте спиртное.

Не вздумайте мешать одни алкогольные напитки с другими, понижать градус. Старайтесь пить только один вид алкоголя за вечер в умеренном количестве.

На новый год учащаются случаи отравления суррогатами алкоголя. Не покупайте алкогольную продукцию у сомнительных продавцов, делайте покупки только в проверенных точках продажи.

Контролируйте себя и не спешите напиться, попробуйте растянуть удовольствие от новогодней ночи, общения с близкими и ощущения праздника.

Не сидите без движения, выходите танцевать, прогуляйтесь до ёлки.Но, если вы чувствуете, что изрядно пьяны, гулять на морозе не рекомендуется.

Продумайте досуг на новогодние каникулы. Не нужно относиться к затяжным праздникам, как к одному большому застолью со спиртными напитками.Новогодние и рождественские праздники - это отличное время для зимних прогулок, катания на лыжах в лесу и веселья на городских ёлках. Проведите это время с пользой, уделите внимание семье и своему здоровью.

А если все таки остановиться вовремя не удалось и мучает тяжелое похмелье, не нужно терпеть и заниматься самолечением, звоните в клинику «Панацея» по телефону 8 (843) 203-22-88.

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