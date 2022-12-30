Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев, отправившийся на СВО, поздравил детей в Донбассе с Новым годом

О последних новостях народный избранник рассказывает в своем telegram-канале.

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который отправился на спецоперацию, вновь вышел на связь. Он рассказал, как вместе с другими бойцами поздравил детей из ДНР с грядущим Новым годом.

- Несмотря на военное положение и постоянные обстрелы, Новый год и подарки ждут детей Донбасса. Ради будущего этих детей мы и делаем свое дело, чтобы мир вернулся на эту землю, - написал народный избранник в своем telegram-канале.

Военнослужащие выехали в один из ближайших населенных пунктов и вручили ребятам там сладкие подарки.

Напомним, Эдуард Шарафиев подписал контракт с одним из добровольческих батальонов. Свое решение депутат объяснил тем, что ранее уже бывал на Донбассе с гуманитарными миссиями, а теперь хочет оказать боевую поддержку землякам.

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