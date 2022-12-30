Глава Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечты детей мобилизованного казанца

Подарки от имени руководителя региона мальчикам вручил глава района. Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

В пятницу, 30 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов воплотил в жизнь еще две детские мечты в рамках благотворительной акции «Елка желаний». На этот раз исполнились желания 13-летнего Айназа и девятилетнего Карима - сыновей мобилизованного жителя Казани.

Мальчики получили умные колонки и рюкзаки в виде кролика со сладостями. Подарки от имени руководителя региона им передал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.

Салихов скоро вновь увидится с Каримом, так как школьник загадал еще один подарок на Новый год.

Напомним, ранее сообщалось, что Рустам Минниханов исполнил мечту школьника из Набережных Челнов и отправил его в Иннополис.

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