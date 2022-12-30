Татарстан стал вторым в рейтинге городов РФ по отношению чиновников к указам Президента России

При составлении рейтинга учитывались эффективность и быстрота реакций на запросы общественности. Фото: Антон ПИКУС

Татарстан занял второе место в итоговом рейтинге за 2022 год по качеству отношения региональных чиновников к реализации майского и июльского указов Президента России. Выше оказалась только Москва. Тройку лидеров замыкает Пермский край.

Соседние Марий Эл и Чувашия расположились на 53 и 54 местах соответственно. Последние строчки заняли Рязанская область, Тыва и Забайкальский край.

При составлении рейтинга аналитики МОО «Майский указ» учитывали эффективность и быстроту реакций на запросы общественности, количество публикаций в медиа, исполнение инициатив социально-экономического развития по плану премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram