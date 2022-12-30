Жителей Татарстана пригласили принять участие в новом сезоне «Кадрового резерва»

Программа создана для тех, кто хочет развиваться и реализовывать свой потенциал в сфере молодежной политики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстанцев приглашают принять участие в новом сезоне республиканской программы «Кадровый резерв». Заявки принимаются от лиц в возрасте от 16 до 35 лет, напомнила замглавы Минмолодежи региона Алла Кондратьева.

По ее словам, это программа для тех, кто желает развиваться и реализовывать свой потенциал в сфере молодежной политики. Для участия необходимо иметь гражданство России и проживать на территории республики.

Заявки будут приниматься до 3 февраля 2023 года.

Отметим, что за 13 лет существования «Кадрового резерва» обучение в нем прошли 2,2 тысячи человек. Около 210 из них после были приглашены на работу в органы госвласти Татарстана, а 260 - на различные предприятия промышленного и коммерческого секторов.

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