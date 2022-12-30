Жителей Чебоксар начали лечить экстремальным холодом

Криокамера представляет собой закрытую кабину, воздух в которой охлаждается жидким азотом. Фото: пресс-служба Минздрава Чувашии

В горбольницу №1 в Чебоксарах поступило уникальное оборудование - криогенная камера. С помощью нее пациенты могут пройти криотерапию - лечение экстремальным холодом, сообщают в пресс-службе Минздрава Чувашии.

По словам заведующей амбулаторным отделением медицинской реабилитации Светланы Рыбаковой, воздействие холодом на короткое время является стрессовым фактором для организма. В результате - нормализуется метаболизм, улучшается кровообращение и вырабатываются эндорфины.

Криокамера представляет собой закрытую кабину, воздух в которой охлаждается жидким азотом до температуры от -60 до -140 градусов. В камеру входят в шортах, футболке, шапке, перчатках и носках. Процедура позволяет стимулировать кровообращение и процессы обмена в коже и тканях, при этом не вызывая переохлаждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обязательное тестирование на грипп и ОРВИ в Чувашии: кого будут проверять и кто за это заплатит

Глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов рассказал, как в республике будет проходить обязательное тестирование на грипп и ОРВИ (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram