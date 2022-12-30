В 2023 году на концепцию государственно-частного партнерства в Татарстане направят 3 миллиарда рублей

Все это делается для привлечения в регион большего количества инвестиций. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Подписано постановление об утверждении в Татарстане концепции государственно-частного партнерства (ГЧП). Согласно документу, до 2025 года на нее планируется потратить 9,6 миллиарда рублей, в том числе три миллиарда – уже в будущем году.

По идее, что концепция ГЧП должна обеспечить определение ключевых шагов, направленных на создание в республике благоприятных условий для реализации инвестпроектов. Среди таковых могут быть строительство или реконструкция различных объектов: объектов спорта, образования, культуры, здравоохранения, соцобслуживания или коммунальной инфраструктуры.

Контроль за исполнением постановления возложен на Агентство инвестиционного развития региона.

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